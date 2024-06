Vizzolo Predabissi, istituita commissione di verifica su ospedale

"Delicatezza e silenzio"

Una notizia che ha sconvolto anche la comunità di Vizzolo Predabissi. "Una situazione molto triste e molto delicata. Mi sento di fare le condoglianze alla famiglia. Tutta la comunità è terribilmente scioccata": lo ha detto la sindaca di Vizzolo Predabissi Luisa Salvatori in merito al suicidio di una ventenne nell'ospedale del Paese. "Credo che sia necessario avere grande delicatezza e silenzio finché non sarà fatta chiarezza - ha aggiunto -. Come Mamma non sono dispiaciuta, di più". Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, "faremo una cerimonia che coinvolgerà anche i giovani - ha concluso - e in quella occasione pensavo di ricordare loro questa tragedia e metterli in allerta sulle difficoltà della vita".

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24