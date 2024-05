Arrestato tiktoker Alfredo "o'chiatto", rubava energia elettrica

La vicenda

“Buongiorno, buongiorno, buongiorno”. Questo l’inizio dei suoi caratteristici video che continuano con la presentazione ai follower-consumatori delle offerte, tra cui moltissimi 3x2 a prezzi stracciatissimi. I social, però, che aveva deciso di utilizzare per veicolare la pubblicità del suo negozio, alla fine gli si sono rivoltati contro. Infatti è stato proprio il clamore attirato dalle performance del tiktoker a indurre le forze dell'ordine a effettuare alcuni controlli accurati sul suo conto. I militari dell'arma, insieme con i tecnici dell'Enel, hanno deciso così di fare una visita al minimarket del 44enne a Qualiano, comune dell'hinterland a nord del capoluogo partenopeo. Gli accertamenti hanno consentito di constatare la manomissione del contatore elettrico: il connettore di limitazione era stato rimosso facendo in modo che potesse consumare l'energia elettrica senza pagare. Con questo Alfredo aveva procurato un danno economico alla società fornitrice dell'energia elettrica solo di qualche centesimo inferiore ai 6mila euro. Il commerciante aveva consumato senza pagare, è stato calcolato, quasi 33mila chilowattora di corrente tra l'ottobre 2022 e il 30 maggio 2024. Non solo, i carabinieri hanno scavato più a fondo scoprendo che il tiktoker aveva dei precedenti specifici: si era già reso protagonista dello stesso reato. Ma non finisce qui. Dalla sua fedina sono emersi anche reati contro il patrimonio, come rapina e ricettazione, il contrabbando di sigarette, le minacce, le lesioni e anche maltrattamenti in famiglia. "Alfredo 'o chiatto" è ora in attesa di giudizio.