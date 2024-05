Meteo, temporali al Nord e sole al Sud nel primo weekend di giugno

Una forte perturbazione attraversa il Nord e solo localmente il Centro. Su Lombardia centro-orientale e sul Triveneto possibili nubifragi e temporali forti con grandine. Temporali anche in Emilia e sull'alta Toscana, piovaschi in Campania. Sarà soleggiato altrove. Vediamo qual è la situazione regione per regione

Ancora maltempo sulle regioni settentrionali, nelle prossime ore, con temporali e locali nubifragi. L'aria più fredda in quota porta anche un calo della quota neve sulle Alpi con fiocchi fin verso i 1600 metri. Il primo weekend di giugno dovrebbe vedere l'arrivo sul Mediterraneo occidentale di una nuova fase fredda la quale, soprattutto dalla giornata di domenica, dovrebbe portare un nuovo peggioramento del tempo con piogge e acquazzoni sparsi. Instabilità che, nella prima parte della prossima settimana, interesserà l'Italia anche se il tempo sarà in generale miglioramento. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano una rimonta dell'anticiclone entro il secondo weekend di giugno con clima più estivo e temperature in rialzo.

Previsioni al Nord

Rovesci ancora sul Triveneto, soprattutto i settori alpini, prealpini e le alte pianure. Da domenica la situazione diventerà via via più instabile, specie sui rilievi e in Emilia. Non si potranno escludere dei nubifragi su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Inoltre sulle Dolomiti la neve potrà scendere fino a 1600 metri, una quota di tutto rispetto per essere ormai alle porte di giugno.

Al Centro

Nel fine settimana le temperature torneranno a salire con valori massimi tra 21° e 25° C al Centro-Nord. Situazione meteorologica in prevalenza stabile, con possibili piovaschi in Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Farà già caldo al Sud dove il clima sarà tipicamente estivo con picchi di 29°-30° C in Puglia e Calabria e oltre i 32° C in Sicilia. Qualche temporale potrebbe interessare la regione Campania.