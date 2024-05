Onorato, oggi i funerali a Palermo. La moglie: "È stato ucciso"

L’autopsia, eseguita il 29 maggio, ha sciolto i dubbi sulle cause della morte: i medici legali non hanno trovato segni di violenza sul corpo se non gli ematomi lasciati dalla fascetta. Francesca Donato, moglie dell'uomo ed eurodeputata, continua però a insistere che non si possa trattare di suicidio. Intanto proseguono le indagini

È il giorno dei funerali, in cattedrale, a Palermo, di Angelo Onorato,

l'architetto marito dell'eurodeputata Francesca Donato trovato morto nella sua auto con una fascetta di plastica attorno al collo. L’autopsia, eseguita il 29 maggio, ha sciolto i dubbi sulle cause della morte: i medici legali non hanno trovato segni di violenza sul corpo se non gli ematomi lasciati dalla fascetta. La moglie di Onorato continua però a insistere che non si possa trattare di suicidio. "L’autopsia non determina la fine delle indagini", dice, come riporta Il Corriere della Sera. "Sono certa che si scoprirà la verità, che si scopriranno i colpevoli di questo delitto", assicura l’eurodeputata.