La tesi più accreditata rimane quella del suicidio, nonostante la famiglia si dica convinta del contrario. L'iscrizione dell'ipotesi di reato per omicidio, spiega la magistratura, è un atto dovuto per compiere atti irrepetibili. L'imprenditore è stato trovato senza vita nella sua auto con una fascetta al collo e una macchia di sangue sulla camicia. Si cerca di far luce sui suoi rapporti

È il giorno dell’autopsia sul corpo dell’imprenditore Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto a Palermo, sabato 25 maggio, nella sua auto con una fascetta al collo e una macchia di sangue sulla camicia. Gli inquirenti propendono per l’ipotesi del suicidio, nonostante la Procura abbia aperto un fascicolo per omicidio : è un atto dovuto, necessario per portare a termine alcuni atti irrepetibili, tra cui anche la stessa autopsia. I familiari continuano però a sostenere che l'uomo non si sia tolto la vita. Emerge che la moglie avrebbe riferito alla Polizia, durante l'interrogatorio di sabato sera, che Onorato nei mesi scorsi le aveva detto di avere problemi di lavoro.

Si indaga sui rapporti di Onorato

Si indaga intanto sui rapporti di Onorato. I giudici vogliono capire chi ha incontrato nei momenti precedenti alla morte. Anche per questo sono state sequestrate le immagini riprese dalla videocamera di un bar dove sabato scorso avrebbe preso un caffè con un uomo. Sono inoltre stati sentiti i suoi collaboratori più stretti e il cognato, che Onorato era andato a prendere all'aeroporto il giorno del decesso: a tutti è stato chiesto se la vittima avesse espresso preoccupazioni o indicato qualcuno con cui aveva dissidi.

L'ipotesi del suicidio

L'ipotesi del suicidio è supportata, finora, anche dagli accertamenti investigativi come le immagini delle videocamere che hanno ripreso la Range Rover di Onorato mentre si avvicinava al tratto di strada in cui è stato trovato. Nessun'auto, secondo i tempi dedotti dai video delle telecamere, si è fermata dove è stato ritrovato Onorato.

La lettera all'avvocato e lo stato della società di Onorato

Centrale per le indagini è una lettera indirizzata alla moglie, e consegnata al legale tributarista di Onorato: ci sarebbe stato scritto che se gli fosse accaduto qualcosa la donna si sarebbe dovuta rivolgere all'avvocato, che era a conoscenza della sua situazione. Gli investigatori hanno accertato che l'imprenditore, che doveva riscuotere alcuni crediti, aveva una serie di lavori in affidamento, e non aveva particolari sofferenze economiche. Ed è emerso che ci sarebbe stato aumento di capitale da 50 a 68mila euro di 'Casa-Ambienti per la vita srl', la società di Onorato. Sarebbe questo l'ultimo atto depositato nel registro delle Camere di commercio con la firma dell'imprenditore. Era il 29 aprile 2024: l'ultimo bilancio risulta essere con un fatturato di 1,5 milioni di euro e un utile di 52.860 euro, in crescita rispetto ai 31mila euro dell'anno precedente. Debiti e crediti sono più o meno dello stesso importo vicini ai 900 mila euro.