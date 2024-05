Ubriaco si arrampica e tenta di entrare in casa di ex deputata Ruocco

"Erano le 6 quando, mentre dormivo, sono stata svegliata da qualcuno che batteva dei colpi contro la finestra della terrazza. Sono andata a vedere e, in piedi davanti a me, c’era un uomo che spingeva per entrare", ha raccontato al quotidiano Il Tempo l'ex deputata

"Erano le 6 quando, mentre dormivo, sono stata svegliata da qualcuno che batteva dei colpi contro la finestra della terrazza del mio appartamento. Sono andata a vedere e, in piedi davanti a me, c’era un uomo che spingeva per entrare. È stato terribile". Lo racconta a Il Tempo l'ex deputata del Movimento 5 Stelle Carla Ruocco, che ha subito questo episodio nella sua casa a Roma.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito da Ruocco l’uomo era "vestito bene e senza l’aspetto di un malvivente. L’ho visto in volto e sono scappata. Ho pensato a Shining, ho fatto appello a tutto il mio sangue freddo di napoletana; sono uscita di casa, mi sono rifugiata da una vicina e ho chiamata la polizia". Dalla ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine pare che l'uomo avrebbe tentato di allargare le grate della finestra con una spranga ed entrare nell'appartamento. Gli agenti lo hanno poi arrestato.



Secondo quanto emerso l'uomo, un pilota 37enne di origini arabe e probabilmente ubriaco, ha risposto in inglese dicendo: "Avevo freddo, volevo entrare, ripago tutti i danni". I vicini di casa dell'ex deputata avevano già allertato la polizia perché un uomo continuava a bussare ai citofoni dei vicini. Ma la prima volta che sono arrivati gli agenti non lo hanno trovato e sono andati via. L’ex deputata Ruocco ha presentato denuncia al Commissariato di Ponte Milvio a Roma.