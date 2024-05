Muore per meningite fulminante a 23 anni, era in Erasmus a Berlino

Una meningite fulminante l’ha portata via in tre giorni. Lara Ponticello, 23enne residente a Gonzaga, nel mantovano, si trovava a Berlino in Erasmus. La ragazza ha iniziato a sentirsi male lo scorso venerdì 24 maggio. Un malessere che all’inizio non ha destato sospetti o preoccupazioni e per il quale le sono stati somministrati dei farmaci generici. Con il passare delle ore però la situazione è peggiorata: la giovane è svenuta e per questo è stata trasportata in ospedale. Qui le sue condizioni sono precipitate fino a farla entrare in coma. I genitori sono immediatamente partiti dall’Italia e sono riusciti a raggiungere la figlia poche ore prima che morisse, nella serata di domenica.