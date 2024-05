Sondrio, 3 militari della Gdf morti durante esercitazione in montagna

Tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza sono morti oggi, 29 maggio, cadendo dal precipizio degli Asteroidi - nel territorio comunale di Val Masino, Sondrio - durante un'esercitazione in quota: una cordata è precipitata perché la roccia, all'improvviso, ha ceduto sotto i piedi dei ragazzi, impegnati nell'allenamento per migliorare la loro preparazione in vista dei che effettuano ogni anno sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. Le vittime avevano 32, 25 e 22 anni. Due erano della Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Sul posto insieme ai soccorsi i Carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone.

Chi erano i tre militari della Gdf

Per ora si sa che le vittime erano valtellinesi: il più grande residente nella zona di Tirano, operativo nella squadra del luogotenente Christian Maioglio con sede al Comando provinciale della GdF, e gli altri due originari di Bormio e in forza al team guidato dalla collega Alessia Guanella a Madesimo, il paese turistico dell'alta Valle Spluga.

Un minuto di silenzio in Senato e il cordoglio di Regione Lombardia

Il Senato si è raccolto in un minuto di silenzio in ricordo dei tre militari. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso cordoglio a nome di tutta la sua giunta "per il grave e doloroso incidente accaduto oggi", un evento tragico "che ci colpisce profondamente e rattrista l'intera comunità". Simile il pensiero dell'assessore lombardo alla Protezione Civile Romano La Russa. Ha rivolto un pensiero alle famiglie dei tre ragazzi, che definisce "giovani militari che hanno fatto del sacrificio e dell'impegno per gli altri il proprio principio ispiratore, mettendosi a disposizione della collettività per salvare vite e mettendo a rischio la propria, come purtroppo è accaduto in questo caso". A loro - aggiunge in una nota - "va il mio pensiero e la mia commozione per la terribile tragedia che li ha coinvolti".