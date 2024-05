Puglia, chiarimenti Garante su legge obbligo vaccino Hpv per la scuola

Il Garante della Privacy ha aperto un'istruttoria facendo presente che il regolamento europeo vieta il trattamento dei dati sulla salute, a meno che non ricorrano specifiche esenzioni

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni alla Regione Puglia sul progetto di legge che introduce l’obbligo per gli studenti di scuole medie, superiori ed università, di presentare una certificazione di avvenuta o mancata vaccinazione al Papilloma virus (Hpv) per potersi iscrivere ai relativi corsi di istruzione.