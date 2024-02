E-mail dipendenti, Garante Privacy rinvia nuove regole metadati

Limitare a una settimana il periodo massimo di conservazione dei metadati delle e-mail dei dipendenti: era questo il contenuto del provvedimento emanato a dicembre 2023 dal Garante della Privacy, reso pubblico il 6 febbraio scorso. Un cambiamento difficile da accettare nel mondo del lavoro contemporaneo, in cui lo strumento della posta elettronica è diventato fondamentale nella quotidianità professionale. Di fronte alle numerose richieste dei chiarimenti, però, l’autorità ha fatto un passo indietro: l’efficacia del documento di indirizzo (“Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati) verrà differita fino a quando non saranno adottate nuove misure. Se ciò non accadrà, il documento potrà essere efficace a partire dai sessanta giorni successivi alla fine della consultazione pubblica in programma.

Le misure adottate dal Garante

La decisione del Garante è finalizzata a far emergere le eventuali problematiche dell’entrata in vigore del provvedimento. Per farlo, verrà avviata una consultazione pubblica per acquisire i pareri degli esperti di protezione dei dati e dei datori di lavoro, ma anche di tutti gli altri soggetti interessati, che potranno inviare le proprie considerazioni agli indirizzi protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it oppure tramite posta ordinaria. La scadenza per l’invio dei messaggi è fissata a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento.