Treviso, maxi sequestro di cosmetici con Lilial, sostanza cancerogena

Il sequestro

I negozi, all'ingrosso o al dettaglio, interessano i comuni di Mogliano Veneto, Paese, Preganziol, Spresiano e Treviso. La Procura della Repubblica ha convalidato i sequestri eseguiti dai finanzieri del Gruppo Treviso, ordinando la distruzione dei cosmetici. In tutto il valore commerciale dei prodotti tolti dal mercato ammonta a circa 52.000 euro e comprende articoli, anche di noti marchi nazionali e internazionali, per la cura del viso, l'igiene personale e la profumeria, tra cui creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, saponi di bellezza e saponi deodoranti, profumi da uomo e da donna, bagnoschiuma, shampoo e altre preparazioni, deodoranti spray, lacche, gel e balsami per capelli, pomate, dopobarba, gel intimi.