Siu, influencer in fin di vita con foro nel petto. Il marito: è caduta

Suokaina El Basri, modella e influencer 30enne di Biella, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Novara. Non è ancora chiaro cosa sia successo alla donna famosa sui social con il nome di Siu: la storia non torna e la spiegazione fornita dal marito della vittima lascia troppi buchi. Jonathan Maldonato, partner di Siu, ha chiamato il 118 lo scorso giovedì dicendo che la moglie "era caduta e si era ferita" in casa. Quando gli operatori sono arrivati nell'abitazione della coppia, però, hanno trovato la donna in un lago di sangue e con un foro nel petto. Per questo motivo gli inquirenti, non convinti della spiegazione fornita da Maldonado, hanno aperto un'inchiesta.

Condizioni critiche

Durante il trasporto verso l'ospedale di Biella la donna era ancora cosciente e, davanti agli operatori del 118 e al marito in ambulanza con lei, ha confermato la versione fornita da Maldonado. Le sue condizioni sono poi precipitate e per Siu è stato necessario il trasferimento a Novara. Ora si trova in terapia intensiva in prognosi riservata. Quel foro nel petto è però sembrato strano agli inquirenti: una ferita non compatibile con una caduta in casa come raccontato dal marito. Al momento l'uomo non risulta comunque indagato.