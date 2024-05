Da Napoli a Palermo Mare Nostrum Dike, la barca della legalità

E' approdata in occasione del 23esimo anniversario della strage di Capaci l'imbarcazione sequestrata agli scafisti e affidata dal Tribunale di Ragusa alla associazione Archeoclub che la utilizza per progetti di recupero sociale di ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia

La Mare Nostrum Dike si chiamava Oceanis 473 quando gli scafisti la utilizzavano per il traffico di esseri umani sulla tratta dalla Turchia. Ora è una motovela di promozione della cultura della legalità. E' approdata al molo turistico della Cala a Palermo e oggi, 23 maggio, saliranno a bordo 200 studenti delle scuole siciliane che incontreranno Umberto, ragazzo dell’Area Penale di Napoli che con Mare Nostrum sta compiendo un percorso di reinserimento nella società. "Mi lascio alle spalle un passato turbolento e sto vivendo un presente felice" dice Umberto che ha appena 19 anni. "Questa associazione per me è diventata una famiglia. Con questo progetto sento di essere finalmente utile alla società". Umberto ha vinto una borsa di studio di Archeoclub per diventare operatore tecnico subacqueo, del mare si è totalmente innamorato e ha già partecipato ad alcuni progetti di pulizia dei fondali marini.