Stuprata in crociera, il racconto della ragazza: "Me li sono trovati addosso"

La 18enne che ha subito la violenza sessuale da un gruppo di ragazzi francesi durante la gita scolastica ha spiegato: "Pensavo che il primo mi avesse portato in una sala di ritrovo, invece era la sua stanza". Nei video acquisti dalla polizia si osserva chiaramente come la studentessa sia stata attirata in una cabina solo da uno degli arrestati, poi sono arrivati gli altri

Tre ragazzi maggiorenni arrestati e un minorenne denunciato, tutti francesi. Sono stati fermati ieri dalla polizia di Frontiera nel porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa romana . Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, in gita scolastica su una nave da crociera in navigazione tra Italia, Spagna e Francia. Ad avvalorare la violenza, avvenuta la notte tra sabato e domenica, ci sarebbero le visite mediche ma anche le immagini delle telecamere a bordo.

"Me li sono ritrovati addosso"

“Vieni con me dai, andiamo qua dentro che c’è altra gente”, avrebbe detto uno degli arrestati per convincere la ragazza a seguirli. “Pensavo che il primo mi avesse portato in una sala di ritrovo, invece era la sua stanza. Me lo sono ritrovato addosso, lui e dopo gli altri”, ha spiegato la 18enne al Messaggero. Stando a quanto riferito dalla studentessa, nelle ore precedenti aveva incontrato uno dei ragazzi del gruppo, salito a bordo a Marsiglia, e aveva fatto amicizia con lui. L'intenzione era di passare una serata divertente con altre persone durante la notte tra venerdì e sabato, mentre la nave navigava verso il porto di Genova. La ragazza pensava a una piccola festa, ma poco dopo è stata aggredita dal giovane e dai suoi amici. Solo quando alcuni di loro si sono allontanati, è riuscita a uscire dalla stanza e a chiedere aiuto.