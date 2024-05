Milano, ragazza denuncia di essere stata violentata dopo la discoteca

Aggredita da più persone

Secondo quanto precisato dalla Questura, la 21enne ha denunciato di aver passato la serata in una discoteca della zona di corso Como, a Milano, e di essere stata aggredita dopo, da più di una persona, non si sa se in strada o in un altro contesto. La ragazza, che non sapeva come era arrivata in piazzale Maciachini, è stata portata alla clinica Mangiagalli, specializzata per il supporto alle vittime in questo genere di reati, in codice giallo. Sul caso indaga la Squadra mobile.