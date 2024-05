Maltempo, allerta rossa in Lombardia e Veneto. La situazione

Rischio idrogeologico con forti precipitazioni su Milano e il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, il cui livello viene monitorato costantemente. Danni ingenti per le zone agricole venete, il governatore Zaia: "Attese piogge da 100 millimetri" ascolta articolo

Prosegue l'ondata di maltempo sulle regioni del Nord Italia. Oggi, 21 maggio, è allerta rossa in Lombardia e Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Criticità previste anche nelle Marche, nel Lazio e in Umbria. Scuole chiuse nel Bolognese e nel Modenese.

In Lombardia: "Evitate spostamenti non necessari" La Lombardia è una delle regioni a essere più colpite dalle piogge nelle ultime ore. Ieri nubifragi a Pavia e in Brianza, oggi allerta rossa per rischio idrogeologico con forti precipitazioni su Milano e il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, il cui livello viene monitorato costantemente. "Invito la popolazione a prestare la massima attenzione, seguendo le indicazioni delle autorità locali e consultando gli aggiornamenti meteo - ha detto l'assessore regionale lombardo della Protezione civile Romano La Russa -. Consigliamo di evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dalle allerte e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la massima sicurezza". La situazione di Seveso e Lambro Della forte perturbazione prevista ha dato notizia anche l'assessore alla Sicurezza milanese Marco Granelli. "Per il Seveso la vasca è stata svuotata e pronta a difendere Milano. Per il Lambro stiamo interloquendo con Aipo e disponendo presidi di protezione civile e MM a Pontelambro e nelle zone più a rischio. Sottopassi sotto controllo e da stamattina attuati interventi preventivo di pulizia", scrive su Facebook.

Ingenti danni in Veneto Anche in Veneto è scattata l'allerta rossa per le prossime 24 ore. Il governatore Luca Zaia teme ulteriori danni nelle zone già colpite dall'alluvione della scorsa settimana. Le prime piogge "potrebbero non essere problematiche se non avessimo già avuto tanta pioggia - ha detto il presidente della Regione -. Il terreno al momento non è in grado di assorbire quell'acqua". Sono attese precipitazioni "da 100 millimetri, il che vuol dire circa 10 centimetri d'acqua al metro quadrato", ha aggiunto. Negli ultimi giorni sono stati numerosi gli interventi di soccorso sul territorio a causa dei danni provocati dalla bomba d'acqua e che ancora non sono stati completamente arginati. Zaia li ha definiti "ingenti", ma "ancora non abbiamo un dato", ha precisato. Secondo le stime Cia Veneto, è andato perso il 30% delle semine, con danni pari a circa 50 milioni di euro. Una situazione che appare ancora molto complessa, e che Zaia ha già definito "un evento eccezionale per la stagionalità e le sue caratteristiche", come non capitava da più di 100 anni.

Disagi in Emilia-Romagna Strade allagate e danni a Vignola e Savignano, in provincia di Modena, per il temporale che ha interessato i due comuni, ma anche la zona della Valsamoggia bolognese. E come detto, oggi gli studenti del Modenese e Bolognese staranno a casa. ll fronte temporalesco si sta spostando verso il Centro-Nord con un rapido peggioramento del tempo in Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio.