26enne morta a casa del compagno dopo serata al night. Cosa sappiamo

Quando sono arrivati i soccorsi, sabato mattina, era già troppo tardi. Francesca era riversa sul divano, morta. A chiamare il 112 era stato il suo datore di lavoro, un imprenditore di 39 anni titolare di alcuni centri estetici nel centro di Roma. I due avevano una relazione e, dopo una serata trascorsa in una discoteca di via Veneto, si erano spostati nella villetta di Ciampino dove vive l’uomo. Gli investigatori, che hanno ascoltato la versione dell'imprenditore, stanno cercando di chiarire le circostanze del dramma avvenuto nella casa in via Alessandro Guidoni. In attesa dell’autopsia, i carabinieri hanno accertato che Francesca Russo, estetista di 26 anni, da una quindicina di giorni assumeva farmaci anticoagulanti in seguito a un’operazione al setto nasale. L'esame autoptico chiarirà se c'è un eventuale nesso tra questo e il malore che ha causato la sua morte. Così come bisognerà capire se, nel corpo della ragazza, saranno rilevate sostanze stupefacenti. Ipotesi che amici e parenti escludono categoricamente: "Era assolutamente contraria”.