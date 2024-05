Sciopero nazionale dei taxi martedì 21 maggio, a Roma manifestazione

Economia

Il ministro dei Trasporti Salvini ha illustrato alle associazioni degli autisti le bozze dei tre decreti sul trasporto pubblico non di linea. Al via il Registro elettronico nazionale contro l'abusivismo e il foglio di servizio per il noleggio con conducente. Novità anche per i servizi tramite piattaforme digitali. Ma scattano già le polemiche