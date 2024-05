Bimbo ucciso da un pitbull, la procura di Vercelli apre un fascicolo

Secondo quanto ricostruito, il piccolo si trovava in braccio alla nonna che lo aveva portato in cortile per cercare di farlo smettere di piangere. All'improvviso, il cane, un pitbull di 7 anni, avrebbe assalito la donna facendola cadere per poi avventarsi sul bimbo azzannandolo ripetutamente nella parte posteriore del collo e sul cranio. L'animale è stato sottoposto a sequestro e trasferito in un canile della zona

La procura della Repubblica di Vercelli ha aperto un fascicolo per la morte del bambino di 5 mesi violentemente azzannato alla testa dal pitbull dei suoi genitori. Il tragico episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Palazzolo Vercellese, in provincia di Vercelli. Secondo quanto ricostruito, il bimbo si trovava in braccio alla nonna che lo aveva portato in cortile per cercare di farlo smettere di piangere. All'improvviso il cane, un pitbull di 7 anni, avrebbe assalito la donna facendola cadere, per poi avventarsi sul bimbo azzannandolo ripetutamente nella parte posteriore del collo e sul cranio.