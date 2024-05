Era stato colpito da un mesotelioma, un cancro molto aggressivo. Lo annuncia la famiglia con una nota. ''Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie''

È morto il giornalista Franco Di Mare, aveva 68 anni ed era malato di mesotelioma ( COS'È ).

L'annuncio in tv

Franco Di Mare aveva rivelato il suo tumore il 28 aprile a Che tempo che fa, spiegando che la malattia era "legata alla presenza di amianto nell'aria e si contrare tramite la respirazione di particelle di amianto, senza rendersene conto". Nel suo intervento aveva attaccato anche la Rai, che poi aveva risposto dicendo di non sapere. ''Capisco che ci siano ragioni sindacali e legali, io chiedevo lo stato di servizio, l'elenco dei posti dove sono stato per sapere cosa si potrebbe fare. Non riesco a capire l'assenza sul piano umano, persone a cui davo del tu che si sono negate al telefono. Trovo un solo aggettivo: è ripugnante", aveva detto Di Mare.