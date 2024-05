Omicidio Sacchi, definitiva condanna a 27 anni per killer Del Grosso

La Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso: fu lui a uccidere a colpi di pistola Luca Sacchi a Roma il 24 ottobre del 2019 davanti ad un pub nella zona di Colli Albani. È stato invece disposto un appello bis, nell'ottica di aumentare la pena (come chiesto dalla Procura generale) per gli altri imputati. Si tratta di Paolo Pirino, presente sul luogo del delitto con Del Grosso, e Marcello De Propris, accusato di aver fornito l’arma con cui è stato ucciso Sacchi. Per loro le condanne in secondo grado erano scese da 25 anni a 14 anni e 8 mesi. Dovrà affrontare un nuovo processo di appello anche la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, condannata a tre anni per violazione della legge sugli stupefacenti. "Sono soddisfatta della sentenza anche se mio figlio non ce lo ridà indietro nessuno", ha detto la madre della vittima: "Mi auguro che Del Grosso sconti per intero la sua pena. Non si rende conto, e forse mai se ne renderà, del dolore che ha provocato".