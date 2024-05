Davide Patron dopo arresto cardiaco in treno: "Intervento fatto"

Dopo un primo tentativo - non andato bene - di installare un mini defibrillatore al cuore, il tiktoker oggi ha postato una buona notizia: in un video informa i suoi follower che l'operazione chirurgica è andata bene, ma dovrà fare altri esami per capire l'origine ed i motivi del malore

Scampato pericolo per Davide Patron, il 25enne tiktoker, noto nel web come professore d'inglese, dopo l’attacco cardiaco che lo aveva colpito durante un viaggio in treno per Parigi. Dopo un primo tentativo fatto dai medici nelle scorse ore, oggi l'intervento chirurgico per impiantare un mini defibrillatore al cuore è riuscito. Ad annunciarlo lo stesso Davide in un video postato su Instagram.