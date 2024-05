Matteo Falcinelli a Sky TG24: "Tornerò negli Usa anche se ho paura"

Ancora pochi giorni e Matteo Falcinelli, il 25enne italiano arrestato a Miami lo scorso febbraio in circostanze poco chiare e poi “incaprettato” - mani e piedi legati insieme alle manette - in commissariato dagli agenti, farà rientro in Italia. A Sky TG24 racconta del momento “molto difficile, molto complicato” che sta vivendo dopo quanto successo: “Ho vissuto una cosa terribile, per me è stata traumatica. Ho tantissimi problemi alla schiena e al collo, ho difficoltà a dormire, ho gli incubi. Sono seguito da psicologi e psichiatri che mi prescrivono tantissimi psicofarmaci”. Ma sa già che il rientro in Italia sarà un passaggio temporaneo. Spiega di essere arrivato negli Stati nel 2018. Poi la laurea in North Carolina e dopo l’inizio di un nuovo percorso di studi a Miami. “Il mio obiettivo – dice - sicuramente è terminarlo, soprattutto credo per lo sforzo economico e personale che ha fatto mia madre e che sta facendo tuttora mio fratello per aiutarmi”. E aggiunge: “Mi mette moltissima paura tornare e anche uscire di casa, non so se questa cosa potrà risuccedere. Ma non posso far sì che le persone che mi hanno fatto questo mi rovinino anche i miei obiettivi e il mio futuro. Sono disposto a tornare per completare gli studi”.