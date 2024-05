Roma, sindaco Gualtieri minacciato sui social: "Metti il giubbotto

Intimidazioni via social contro il sindaco di Roma. Sotto un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale, Roberto Gualtieri è stato minacciato da un utente: “Metti il giubbotto antiproiettile”. Il primo cittadino ha subito spiegato: “Ho provveduto a denunciare questo commento. Non accetto intimidazioni da parte di nessuno”.

La minaccia

Il post che ha generato la minaccia riguarda una visita del sindaco Gualtieri nel quartiere periferico di Tor Bella Monaca che è oggetto di un intenso piano di riqualificazione. Come si vede nel video social, al momento sono state bonificate 600 cantine abusive, occupate da persone che volevano abitarci dentro in maniera illegale. Oltre a questo, è in atto un processo di miglioramento urbano, edilizio, del verde pubblico e della mobilità della zona. “A Tor Bella Monaca andiamo avanti per la legalità e la riqualificazione, con il supporto dei tantissimi cittadini onesti”, ha concluso il primo cittadino.