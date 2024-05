Sesso in chiesa prima della messa, 2 trentenni denunciati a Viareggio

La polizia è intervenuta sul posto e i due sono stati denunciati per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione

Due trentenni, un uomo e una donna, sono stati sorpresi dai fedeli a compiere atti sessuali nella chiesa di Sant'Andrea, a Viareggio. La polizia è intervenuta sul posto e i due sono stati condotti al commissariato per l'identificazione e la denuncia per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione. Secondo quanto si è appreso, i due, entrambi cittadini italiani, sarebbero stati scoperti prima della messa vicino a un confessionale. Sarebbero stati entrambi in condizioni psicofisiche alterate: accanto a loro avevano bottiglie di birra.