Sciopero degli aeroporti di Verona e Milano: orari e voli garantiti

Scioperano i controllori del traffico aereo della Società nazionale assistenza volo (Enav) dell’aeroporto di Malpensa, oltre che il personale Enav-Techno Sky dello scalo "Enrico Forlanini" di Linate e i lavoratori della società GH Italia che cura i servizi handling di terra all’aeroporto "Valerio Catullo" di Verona-Villafranca. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) ha pubblicato come sempre l’elenco dei voli garantiti in quella fascia oraria: sono consultabili qui .

I voli garantiti

A parte i voli garantiti, dovranno essere comunque effettuati: tutti i voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso e tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera. Inoltre, saranno assicurati l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali, i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana. Oltre ai voli sopraindicati, verranno autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.