Palermo, turista travolta e uccisa da auto pirata

Economia

Via libera da Cdm allo schema che disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (le cosiddette macrolesioni), inteso nella sua componente, sia biologica sia morale. Urso: “Garantirà alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito”. Misura attesa da 18 anni, porterà uniformità di trattamento per consumatori e stessi risarcimenti in tutta Italia