Concorso per dirigenti scolastici a Roma, malori causati dalla puzza di fogna

Richiesto l'intervento dei paramedici

Il più grave dei problemi riscontrati è stato l'odore di fogna che permeava la sala grande dove si doveva svolgere la prova, un tanfo talmente forte da provocare malesseri a molti candidati, tanto che è servito l'intervento delle ambulanze. Non solo. Ad aggravare la situazione, e il ritarto, è stata anhe la carenza di tablet e di sedie. L'intera situazione è stata registrata in un verbale alla presenza di un dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito. I 2.400 aspiranti dirigenti scolastici dovranno attendere fino a oggi per conoscere come è andatp il loro esame. I risultati, infatti, non sono stati diffusi ieri. Coloro che hanno superato la prova scritta dovranno sostenerne una orale che consiste in un colloquio basato su quesiti elaborati dalla commissione e che verranno sottoposti ai candidati mediante sorteggio.