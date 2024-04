Incendio a Lignano Riviera, in fiamme il ristorante di un hotel

Momenti di paura ma, per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto in un vasto incendio che ha interessato, nelle scorse ore, il ristorante dell’hotel “Marina Uno” a Lignano Riviera, una frazione del comune di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

Nessuna persona coinvolta

Come segnala anche il “Messaggero Veneto” e come emerge da alcuni filmati diffusi sul web, secondo le primissime informazioni, le fiamme sono scaturite dal “Newport”, proprio la zona adibita a bar-ristorante della struttura alberghiera, per cause che non sono ancora state accertate dai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo con diverse squadre di soccorritori. Sembrerebbe, comunque, che essendo chiusi al momento del rogo sia l’hotel sia il ristorante, nessuna persona sia stata coinvolta.