Caro caffè, il costo della tazzina rischia di salire ancora?

Negli ultimi 3 anni gli italiani hanno subito un aumento di prezzo del 14,9% per quella che è una tradizione quotidiana irrinunciabile. Il costo più alto per una tazzina di caffè è a Bolzano (1,38 euro) mentre Catanzaro è la città meno cara (0,99 centesimi) secondo i dati diffusi dall'associazione dei consumatori no profit Assoutenti