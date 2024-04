Neve all'Abetone, impianti sciistici aperti per il 25 aprile

Il funzionamento di alcune delle piste è reso possibile grazie alle nevicate delle ultime ore, anche se non c'è certezza per il prossimo fine settimana. Dopo una stagione invernale disastrosa per le temperature troppo alte, gli impiantisti dell'appennino pistoiese hanno deciso per questa apertura straordinaria

L'apertura degli impianti il 25 aprile

L'apertura straordinaria del 25 aprile è resa possibile grazie proprio alle recenti nevicate, anche se non c'è certezza per il prossimo fine settimana: "Domani saranno aperte le piste Tre Potenze, Monte Gomito e la Zeno 3, con i relativi impianti - dice Andrea Formento, presidente nazionale di Federfuni - al momento non possiamo garantire per quanti giorni resteranno aperte, se per l'intero fine settimana o meno, quindi è confermata l'apertura di domani, ma poi verranno prese decisioni di giorno in giorno, in base alle condizioni meteo e saranno via via comunicate". Anche nelle scorse ore, su tutto l'arco dell'Appennino toscano ci sono state precipitazioni nevose, mentre il meteo dovrebbe pian piano migliorare a partire da domani, con la colonnina di mercurio che comunque resterà bassa. Per questo, dopo una stagione invernale disastrosa per le temperature troppo alte, gli impiantisti dell'appennino pistoiese hanno deciso per questa apertura straordinaria.