Uk, neonato con grave malformazione cardiaca trasferito a Bambino Gesù

"Trasferimento complesso e delicato"

"La collaborazione con le autorità sanitarie del Regno Unito, e in particolare con il Bristol Royal Hospital for Children, è stata piena e proficua. L'elevata professionalità dei medici dell'Ospedale Pediatrico, insieme con l'efficienza di tutte le amministrazioni coinvolte", si legge ancora nella nota, "ha consentito la riuscita di un trasferimento complesso e delicato, tra i primi nel suo genere per pazienti così piccoli e così gravemente malati". A novembre 2023 il governo aveva invano cercato di far trasferire in Italia, anche conferendole la cittadinanza, Indi Gregory, la bambina inglese di otto mesi affetta per una gravissima patologia mitocondriale, morta dopo che le erano stati staccati i supporti vitali al termine di una battaglia legale fra la famiglia e le autorità britanniche.