Forti nevicate nell'Appennino emiliano, scuole chiuse a Frassinoro

Il maltempo che sta colpendo l'Italia in queste ore non ha risparmiato l'Emilia-Romagna. Sono state registrate, infatti, copiose nevicate sull'Appennino emiliano. In provincia di Modena, in particolare, il Comune di Frassinoro ha predisposto la chiusura delle scuole sia per la giornata di oggi sia per quella di domani, anche in virtù del possibile peggioramento delle previsioni. Da ieri, fa sapere la Provincia, sono già caduti circa 25 centimetri di neve in particolare nella zona del Passo delle Radici, oltre che di Frassinoro, Montefiorino e Palagano e in tutto il Frignano. E anche nella zona di Sestola, Fanano e fino a Pavullo e Serramazzoni. Diversi mezzi della Provincia sono stati attivati per la pulizia delle strade. Neve anche nella zona di Montese e Zocca, con accumuli di oltre 20 centimetri.

La situazione in provincia di Reggio Emilia

Nevicate abbondanti sono arrivate anche in provincia di Reggio Emilia, dove dalla notte scorsa si sta abbattendo una fortissima precipitazione atmosferica, con pioggia battente sulla pianura e neve in alta montagna. Sull'alto crinale montano si sono fatti segnalare i disagi maggiori, in gran parte causati dagli alberi che si caricano di neve e si piegano sulla strada. Disagi simili si stanno verificando in particolare sulla Sp91 da Ligonchio a Collagna. Sulle strade è impiegata la task force antineve allestita dalla Provincia locale, con oltre cento mezzi, 60 salatori e più di 30 tecnici e operai al lavoro.