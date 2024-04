Caso nave Iuventa, la sentenza: non ci fu favoreggiamento

A sette anni dall’inizio delle indagini il Tribunale di Trapani decide il non luogo a procedere per i dieci imputati, in missione di soccorso a bordo della Iuventa nel 2016 e 2017 e indagati con l’ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il proscioglimento con la formula assolutoria più ampia chiude un caso che, oltre che giudiziario, è diventato politico. Msf: sono stati sette anni di accuse false e infamanti, ma la criminalizzaizone del soccorso non si ferma

Una folla di cittadini di Trapani, volontari e attivisti siciliani e altri arrivati dall’estero, si riunisce davanti al tribunale dove si svolge a porte chiuse la fase conclusiva dell'udienza preliminare del processo a carico di dieci persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono i componenti dell’equipaggio della nave Iuventa, operatori umanitari della ong Jugend Rettet, di Save the children e Medici senza frontiere, impegnate a bordo della nave in operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale tra il 2016 e il 2017. Applausi e grida di gioia accolgono le parole di uno degli avvocati Alessandro Gamberini all’uscita dall’aula. “Il giudici hanno deciso che il fatto non sussiste. Ed è una sentenza importante perché la formula assolutoria conferma che mancava la condotta materiale. I fatti contestati non erano dimostrabili perché non esistevano, come noi abbiamo più volte sostenuto, con richieste di archiviazione inoltrate alla Procura già nel 2019. Questo processo è una delle origini del processo di diffamazione e della criminalizzazione nei confronti della attività del soccorso in mare delle ong accusate ingiustamente di essere complici dei trafficanti in nome di un inesistente pull factor, quando in realtà sanno tutti che sono ben altri i motivi che spingono profughi e migranti a fuggire. L’immagine dei soccorritori è stata in questi anni inquinata, distorta, falsificata. Speriamo che questo sia un punto di partenza per rimettere al primo posto il soccorso in mare. A partire da questa pronuncia ci muoveremo perché sia rispettato il diritto di soccorrere e la vita di chi intraprende questi viaggi perché non ha un’alternativa” conclude Gamberini.



Sotto accusa tre operazioni di soccorso nel 2016 e 2017

Le organizzazioni umanitarie erano accusate dai pm di Trapani di aver stretto accordi con i trafficanti di uomini e di non aver prestato in realtà soccorso ai profughi ma di aver fatto loro da "taxi", trasbordandoli dalle navi libiche alle quali poi avrebbero permesso di tornare indietro indisturbate. Le accuse si sono rivelate infondate, i testimoni dell'accusa inattendibili. Il non luogo a procedere era stato chiesto lo scorso febbraio dalla stessa Procura di Trapani dopo una inchiesta costata circa 3 milioni di euro. Nel procedimento era costituito parte civile il ministero dell'Interno che si è rimesso alla decisione del gup. I pm avevano anche disposto il sequestro dell'imbarcazione che è rimasta per anni ormeggiata al porto di Trapani subendo danni enormi ed è ora inutilizzabile. La Jugend Rettet ha chiesto allo Stato italiano un risarcimento, sostenuta da un esposto firmato da altre 12 ong.

L’equipaggio Iuventa: un processo costato 3 milioni di euro

Finisce così quello che le organizzazioni umanitarie definiscono “il più lungo, costoso (costato 3 milioni di euro) e vasto procedimento contro le ong impegnate in missioni di ricerca e soccorso, esempio emblematico dei grandi sforzi compiuti dalle autorità per criminalizzare la migrazione", spiegano da Iuventa. “Questo processo non avrebbe mai dovuto tenersi” dice con amarezza la portavoce Kristin “perché non si basa su una questione di giustizia ma su una questione politica. So che dovrei provare sollievo perché è stata provata la nostra innocenza ma prevalgono la tristezza e la rabbia perché mentre le navi sono ferme in porto la gente continua a morire. Il risultato di un'indagine viziata e guidata da motivazioni politiche e' che migliaia di persone sono morte nel Mediterraneo o sono state riportate con la forza in una Libia devastata dalla guerra. Nel frattempo, la nostra nave è stata lasciata all’incuria ed è ormai distrutta mentre noi siamo rimasti invischiati in un procedimento che è durato sette anni".

"Nel tentativo di ostacolare e diffamare la flotta civile di soccorso in mare sono stati sprecati fondi pubblici per una cifra di circa 3 milioni di euro . Il nostro caso è un simbolo lampante delle strategie che i governi europei mettono in atto per impedire alle persone di raggiungere un luogo sicuro, provocando e normalizzando la morte di migliaia di persone". Per l'ong il caso Iuventa ha segnato "l'inizio di una campagna diffamatoria volta a legittimare la repressione contro i soccorsi in mare della società civile. La natura politica del caso è stata evidenziata, tra l'altro, dal fatto che il ministero degli Interni si sia costituito parte civile nel processo". Una prova che le accuse fossero "infondate sin dall'inizio" è che il pm "dopo anni di accanimento" lo scorso 28 febbraio ha chiesto il non luogo a procedere per gli imputati durante le conclusioni dell’accusa. "La repressione del soccorso, però, continua ancora oggi, incentrata ora su prassi ostruzionistiche e sanzioni amministrative, oggi fondate sull’emblematico Decreto Piantedosi, che riafferma la volontà dello Stato italiano di impedire i soccorsi in mare e la sua responsabilità per la morte di migliaia di persone" dicono da Iuventa. "E altrettante persone in movimento continuano a essere sistematicamente arrestate con le stesse accuse - favoreggiamento dell'immigrazione irregolare - semplicemente perché si trovavano alla guida di un'imbarcazione o di un'auto. A differenza dell'equipaggio della Iuventa, queste persone non ricevono lo stesso livello di supporto e attenzione e sono spesso condannate a lunghe pene detentive".