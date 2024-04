Milano, ventunenne accoltellato durante rapina in zona San Siro

Il ragazzo stava aspettando il tram in piazza Axum. È gravemente ferito, ma non in pericolo di vita

Aggredito, rapinato e infine accoltellato. È successo a un ragazzo di 21 anni, nella notte tra il 18 e il 19 aprile, in piazza Axum (zona San Siro) a Milano. Il giovane ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il fatto

Il ragazzo stava aspettando il tram in piazza Axum, vicino allo stadio Meazza. Come riporta MilanoToday, una volta arrivato il tram, il ragazzo ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato nella vicina via Dessié da due persone, descritte dalla vittima come nordafricani. I malviventi lo hanno ferito alla schiena, gli hanno rubato il cellulare e poi si sono allontanati senza lasciare alcuna traccia. Dopo l’aggressione, il giovane ha chiesto aiuto alla sua fidanzata, che vive in un appartamento vicino al luogo del fatto. I ragazzi hanno chiamato il 118 e il 21enne è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato in prognosi riservata e sotto osservazione, ma non in pericolo di vita. Sul caso sta indagando la Polizia di Stato.