Morte Mattia Giani, referto arbitro: prima ambulanza dopo 17 minuti

Continuano le indagini sulla morte di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha avuto un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto lunedì mattina all'ospedale di Careggi. Al momento non ci sono indagati nel fascicolo per omicidio colposo. La procura di Firenze venerdì affiderà l'incarico al medico legale per l'autopsia e poi comincerà l'esame autoptico. La famiglia Giani nominerà un suo consulente medico legale. Il pm Giuseppe Ledda ha disposto l'acquisizione del defibrillatore, delle cartelle cliniche e dei certificati medico sportivi. Intanto, dal referto dell'arbitro emerge che la prima ambulanza allo stadio di Campi Bisenzio è arrivata a distanza di 17 minuti dal momento in cui sono scattati i soccorsi al calciatore.