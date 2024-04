Torino, si sente male dopo il decollo: 30enne muore in aereo

In un primo momento si era diffusa la notizia che l’ambulanza (del 118) fosse rimasta bloccata per diversi minuti ai varchi d’accesso per la mancanza di una “scorta”, ma la Sagat, la società che gestisce lo scalo, smentisce categoricamente questa versione

Un trentenne è morto oggi mentre si trovava su un volo Torino-Lamezia Terme di Ryanair. L'aereo è decollato da Caselle alle 11 e subito dopo il decollo il giovane si è sentito male. Secondo una prima ricostruzione, il passeggero, che si trovava in compagnia della moglie, avrebbe ricevuto un primo soccorso a bordo mentre il comandante ha invertito la rotta e fatto rientro nello scalo torinese per un atterraggio di emergenza. Quando il personale medico è riuscito a salire a bordo, era ormai troppo tardi.

La Sagat: “Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo e hanno prestato soccorso”

Come riporta il Corriere della Sera, in un primo momento si era diffusa la notizia che l’ambulanza (del 118) fosse rimasta bloccata per diversi minuti ai varchi d’accesso per la mancanza di una “scorta”, ma Sagat smentisce categoricamente questa versione: “Oggi un passeggero a bordo del volo decollato da Torino per Lamezia ha accusato un malore. Il comandante ha fatto immediato rientro all’aeroporto di Torino dove l'aereo era atteso in pista dall'ambulanza aeroportuale e dal personale medico aeroportuale. Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo dell'aereo e hanno prestato soccorso. Purtroppo il passeggero è deceduto”.