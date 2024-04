Milano, 29enne arrestato per apologia della Shoah

Un italiano di origini egiziane, 29enne, è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura meneghina, per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all'odio razziale e religioso, aggravate dall'apologia della Shoah. In totale sono state quattro le perquisizioni effettuate dagli inquirenti nei confronti di persone che avevano sostenuto e incitato le sue idee online.

L'attività online

"Dio benedica i combattenti di Hamas, i guerrieri più coraggiosi del pianeta". Così ha scritto in diverse occasioni, sia pubblicamente sia in chat private online, il 29enne arrestato, circa l’intenzione di intraprendere il jihad. Dall’attività investigativa è emerso che l'uomo, oltre ad aver avviato chat WhatsApp e Instagram con numerose persone che credeva in linea con le sue stesse posizioni radicali e nelle quali ha manifestato aperto sostegno alle azioni di Hamas sottolineando un odio ossessivo verso lo Stato e il popolo ebraico, ha condotto, tramite i propri profili social, una sistematica attività di condivisione di contenuti di analogo tenore con diverse modalità. In particolare, l'uomo avrebbe commentato con esternazioni discriminatorie e sessiste la tragica vicenda dello stupro, tortura e uccisione di una ragazza al rave musicale del 7 ottobre scorso, schierandosi pubblicamente in difesa di Hamas.

