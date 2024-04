Siracusa, truffa titolare supermarket: denunciato agente di commercio

Una truffa da oltre 15mila euro è stata scoperta a Buccheri, nel Siracusano, dai carabinieri che hanno denunciato un 29enne. I fatti contestati risalgono al 2022, quando il titolare di un supermercato ha il sospetto che i prodotti acquistati ciclicamente dal suo fornitore di riferimento non rispettino le esatte quantità fatturate. Dopo la denuncia scattano le indagini, da cui emerge che la merce documentata sulle bolle di accompagnamento e sulle fatture di vendita era maggiore rispetto a quella effettivamente consegnata.

Il danno è stato quantificato in oltre 15mila euro

"L’azienda fornitrice è risultata estranea ai fatti -spiegano gli investigatori dell'Arma- Le derrate fatturate corrispondono a quelle spedite, mentre i prodotti sarebbero stati 'trattenuti' dal rappresentante di commercio che poi li avrebbe rivenduti al mercato nero, per un danno quantificato in oltre 15mila euro. L’uomo è stato denunciato per truffa"