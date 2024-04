Treviso, interrompe cure contro tumore per partorire: morta a 33 anni

Per paura che le terapie potessero influire sulla salute del feto, Azzurra Carnelos, 33enne di Oderzo (in provincia di Treviso), aveva deciso di interrompere le cure e portare avanti la gravidanza. A 8 mesi dal parto, sabato scorso, la donna è morta

Aveva sconfitto il tumore nel 2019 ma il male è tornato in forma più aggressiva poco dopo la scoperta di essere incinta. Per paura che le terapie potessero influire sulla salute del feto, Azzurra Carnelos, 33enne di Oderzo (in provincia di Treviso), decide di interrompere le cure e portare avanti la gravidanza. A 8 mesi dal parto, sabato scorso, la donna è morta.