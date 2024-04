Medici cantano e ballano “Gioca jouer” durante un'autopsia: è polemica

Il video, diffuso in rete, mostra alcuni medici legali mentre intonano la canzone durante un esame autoptico. Numerosi medici di altre facoltà hanno chiesto una formale presa di posizione e l'intervento del ministro della Salute, Orazio Schillaci, e del presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli

Ha suscitato non poche polemiche il video, diffuso in rete, che mostra alcuni medici legali che, durante un'autopsia, cantano e ballano sulle note di “Gioca jouer”. Le immagini mostrano studenti e docenti di note università italiane intenti a danzare e intonare la canzone di Claudio Cecchetto durante lo svolgimento di un esame autoptico durante un corso nazionale della Società Italiana di Medicina Legale all'Università di Malta. Il video, girato da uno dei partecipanti, sarebbe stato diffuso sul web come una nuova sessione di “Live Autopsy”.