Milano, iniziato il restauro di Palazzo Marino sponsorizzato da Tod's

I lavori interesseranno tutte le facciate del Palazzo, quelle esterne su Piazza della Scala, piazza San Fedele, via Case Rotte e via Marino per una superficie di 5.345 metri quadri, e quelle interne sul Cortile d'Onore, con gli elementi originali risalenti al XVI secolo del portico e del loggiato, per 2.224 metri quadri. I lavori avranno una durata complessiva di 16 mesi

Al via la posa della prima pietra per il restauro di Palazzo Marino sede del comune di Milano. Il progetto è frutto della collaborazione tra pubblico e privato. A sponsorizzare i lavori è il gruppo di moda guidato da Diego Della Valle che dopo aver contribuito ai lavori di restuaro del Colosseo oggi scende in campo per la città di Milano, con un investimento di 2,5 milioni di euro. Non è la prima volta che l'azienda marchigiana si occupa del sociale e del restauro di edifici storici. Palazzo Marino sarà restuito ai milanesi a Settembre 2025.