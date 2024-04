Mattarella e Pahor, domani laurea honoris causa Università di Trieste

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'ex presidente della Slovenia, Borut Pahor, torneranno domani a Trieste circa quattro anni dopo il loro incontro a Basovizza, sul Carso, per rendere omaggio alle vittime delle Foibe. Si tratta dell'appuntamento principale delle celebrazioni per il centenario dell'ateneo triestino

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'ex presidente della Slovenia, Borut Pahor, torneranno domani a Trieste, all'Università, per ricevere la laurea honoris causa in giurisprudenza, circa quattro anni dopo l'incontro a Basovizza, sul Carso in cui i due resero omaggio alle vittime delle Foibe tenenendosi per mano.

L'incontro tra Mattarella e Pahor a Basovizza nel 2020

Era il 13 luglio 2020, stesso giorno in cui il Narodni dom ("casa del popolo") fu riconsegnato alla comunità slovena. Fu l'evento simbolo della riconciliazione tra i due Paesi, ultima tappa di un processo di riavvicinamento cominciato già con la presidenza di Giorgio Napolitano, e con la partecipazione della Croazia. Veniva così sancita la pacificazione dopo le atrocità e le sofferenze della seconda Guerra mondiale. Borut Pahor fu il primo capo dello Stato sloveno a rendere omaggio alle vittime delle foibe, davanti al sacrario di Basovizza, con Mattarella; poi i due presidenti fecero lo stesso davanti al monumento ai caduti sloveni fucilati dai fascisti, sempre mano nella mano