Fridays for future, il 19 aprile torna lo sciopero globale del clima

In Italia le ragazze e i ragazzi scendono in piazza per una manifestazione per la Palestina e contro il fossile. Mobilitazione anche il 20 a Milano

Fridays For Future proclama il nuovo sciopero globale per il clima il 19 aprile. E oggi in Italia le ragazze e i ragazzi saranno in alcune piazze per una manifestazione per la Palestina e contro il fossile. Un'altra iniziativa è prevista il 20. "Abbiamo bisogno di riprenderci il futuro. Di agire per il benessere collettivo, fermando i progetti fossili confermati con il Piano Mattei, come il raddoppio del gasdotto Tap, realizzando qui come altrove una transizione a pianificazione democratica" spiegano, mentre "gli interessi delle lobby fossili continuano a finanziare gli Stati responsabili di guerre".