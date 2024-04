G7 trasporti a Milano, strade chiuse e piano sicurezza

Da oggi e per tre giorni Milano sarà una città blindata dai serrati controlli delle forze dell'ordine. Ha, infatti, preso il via la riunione dei ministri delle Infrastrutture e dei trasporti del G7, a Palazzo Reale. In città ci saranno perciò le delegazioni dei ministeri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, oltre all'Unione Europea, rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti. Dal primo gennaio 2024, l'Italia ha assunto, per la settima volta, la presidenza del G7. La presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre e prevede un ampio programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali che si svilupperà lungo tutto il territorio nazionale, incluso l'incontro milanese.

Precettato lo sciopero dei lavoratori Atm

In accordo con quanto deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica guidato dal prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Giuseppe Petronzi ha predisposto un articolato dispositivo di vigilanza per garantire il regolare svolgimento del vertice internazionale e garantire la fruibilità del centro milanese ai cittadini, turisti ed esercenti. Una delle scelte ha riguardato lo sciopero dei mezzi Atm in programma: il prefetto ha infatti scelto di precettare le proteste per garantire gli spostamenti in un momento così delicato. "In considerazione dei lavori che si terranno a Palazzo Reale, degli spostamenti delle delegazioni e degli eventi connessi al vertice che riguarderanno Palazzo Lombardia e il Teatro alla Scala, sono state individuate zone di rispetto caratterizzate da modalità operative modulabili: le forze di polizia" - si spiega in una nota - "effettueranno opportuni controlli nei pressi zone che saranno delimitate da transenne per assicurare, in maniera intermittente e razionale, la migliore cornice di sicurezza e il minore disagio alla cittadinanza". Nel corso dell'evento internazionale, sarà interdetto il traffico in piazza Beccaria e, il solo venerdì pomeriggio, in piazza della Scala. Nei tre giorni di riunioni ministeriali, inoltre, saranno chiusi i due accessi alla stazione metropolitana Duomo lato Arengario.