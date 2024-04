L'Università di Firenze inaugura una stanza per pregare e meditare

Uno spazio per “favorire il dialogo tra le diverse sensibilità religiose”, spiega l’Ateneo in una nota. La richiesta era stata avanzata durante un incontro dal titolo “Le comunità religiose dialogano con gli studenti”, svoltosi a febbraio nell'Aula Magna dell'Università

L’università di Firenze avrà una stanza del silenzio. Si tratta di un’area dedicata al raccoglimento, alla preghiera e alla meditazione. Uno spazio per “favorire il dialogo tra le diverse sensibilità religiose”, spiega l’Ateneo in una nota. L’area è stata fortemente voluta dalla rettrice Alessandra Petrucci e “rappresenta il risultato dell’impegno concreto che l’Ateneo ha assunto verso un percorso improntato sull'apertura e l'incontro” e che è stato avviato nei mesi scorsi, in particolare anche grazie all’incontro tra i rappresentanti delle diverse confessioni religiose. Durante l’evento dal titolo “Le comunità religiose dialogano con gli studenti” era stata avanzata la richiesta di una “stanza all’interno dell’Ateneo per consentire sia agli studenti musulmani che agli studenti ebrei di poter pregare, visto che oggi alcuni di loro si ritrovano a farlo in un sottoscala”, come riporta La Nazione.