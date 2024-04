Nancy Liliano, chi è la donna che ha investito carabinieri a Campagna

La 31enne, già risultata positiva all'alcoltest e a un primo narcotest, è in attesa dell'esito degli esami di conferma. Al momento le sono stati notificati avvisi di garanzia per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime. Liliano è rimasta coinvolta in passato in vicende di droga e ha terminato di scontare gli arresti domiciliari nel 2020 dopo una condanna a tre anni