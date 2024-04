Napoli, armi e droga murate nelle pareti. Padre e figlio in manette

Un covo di armi e droga



I militari hanno scoperto 121 panetti di hashish, oltre 12 chili di stupefacente con il logo “Narcos” impresso sulle confezioni. E ancora più di due chili di marijuana, 350 dosi di cocaina e 5 “pietre” della stessa sostanza stupefacente da tagliare per complessivi 590 grammi. Inoltre cocaina già pronta per l’uso: due involucri per un totale di 552 grammi. Nella parete di una camera i carabinieri hanno trovato due pistole funzionanti e centinaia di proiettili di vario calibro. In casa anche oltre 8 chili di marijuana e 400 grammi di cocaina.