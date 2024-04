Eredità Agnelli, per tribunale riesame Elkann consapevoli della frode

Volontà di dolo

Secondo gli investigatori, l’imposta di successione per l’eredità di famiglia doveva essere versata in Italia e non in Svizzera, dove la residenza di Marella Caracciolo era fittizia. "La frode - scrivono i giudici - è stata verosimile oggetto di dolo in capo a tutti i tre fratelli Elkann, i quali si è visto come fossero in ottimi rapporti con la nonna e come ne conoscessero abitudini e problematiche di salute che rendevano prevalente la sua permanenza in Italia. Di fronte al decesso della congiunta, è verosimile che abbiano avallato, con dolorosa volontà adesiva, le strategie già suggerite e realizzare con la fattiva consulenza di Gianluca Ferrero (commercialista di famiglia, anche lui indagato, ndr)". Il tribunale ipotizza che John abbia avuto un ruolo più attivo e che Lapo e Ginevra "si siano limitati a un concorso morale rafforzativo".