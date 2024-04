Francesca De André, condannato per maltrattamenti l'ex fidanzato

I fatti risalgono all'aprile 2022 quando i due erano insieme in un appartamento in provincia di Lucca. Una vicina di casa aveva chiamato i carabinieri, sentendo le urla provenire dall'appartamento

Condanna di tre anni e tre mesi per Giorgio Tambellini, ex fidanzato di Francesca De André, nipote del noto cantautore. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Lucca a quasi un anno dall'apertura del processo. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.